Пекин, 9 февраля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. По данным Министерства культуры и туризма Китая, в стране во время семидневных каникул на Праздник весны было совершено около 251 млн внутренних поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Trendymen.ru Китайцы

В этом году объем внутренних поездок сократился на 2% в годовом исчислении, при этом доходы от внутреннего туризма составили почти 289,2 млрд юаней (около $45,4 млрд), свидетельствуют цифры. В секторе культуры и туризма не произошло никаких серьезных происшествий, и рынок оставался стабильным и упорядоченным во время праздников, сообщили в министерстве.

Напомним, что празднование Китайского нового года или Праздника весны в Китае длилось с 31 января по 6 февраля включительно. В это время китайцы как правило стремятся встретиться и провести каникулы с родней. Отсюда и бум перевозок.