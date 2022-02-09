Волгоград, , 03:32 — REGNUM Арбитраж Волгоградской области отказал инспекции Федеральной налоговой службы РФ во введении наблюдения, как первого этапа в процедуре банкротства, за одним из старейших предприятий судостроительной отрасли России — АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Производство по делу прекратили, передаёт ИА REGNUM.

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Судья отметил, что на январь 2022 года долг предприятия-ответчика составил 2 832 36,09 рубля, из которого 2 375 370,90 рубля — пени, 456 865,19 рубля — штрафы. Между тем при рассмотрении иска для определения наличия признаков банкротства учитывается размер обязательных платежей без учёта штрафов, пени и прочих финансовых санкций. Таким образом, размер основного долга у завода ниже 300 тыс. рублей, потому оснований для введения процедуры нет.

Напомним, спор слушался с декабря 2021 года. В качестве обоснования фигурировал долг в размере более 6 млн рублей. До этого схожие претензии к заводу подавал другой кредитор, но ему также отказали во введении процедуры несостоятельности.