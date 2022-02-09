Пекин, , 03:29 — REGNUM Активы под управлением фондов публичного размещения акций в Китае выросли до 25,56 трлн юаней ($4 трлн) к концу прошлого года, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), передает агентство Синьхуа.

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По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, на конец 2021 года в Китае насчитывалось 137 компаний по управлению активами, в том числе 45 компаний с иностранными инвестициями и 92 отечественных компании.

В конце 2021 года 12 фирм по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках фирм по ценным бумагам и двух компаний по управлению страховыми активами имели квалификацию для управления фондами публичного размещения, показали данные AMAC.