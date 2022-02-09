Объем фонда публичного размещения акций в Китае превысил $4 трлн
Пекин, 9 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Активы под управлением фондов публичного размещения акций в Китае выросли до 25,56 трлн юаней ($4 трлн) к концу прошлого года, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), передает агентство Синьхуа.
По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, на конец 2021 года в Китае насчитывалось 137 компаний по управлению активами, в том числе 45 компаний с иностранными инвестициями и 92 отечественных компании.
В конце 2021 года 12 фирм по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках фирм по ценным бумагам и двух компаний по управлению страховыми активами имели квалификацию для управления фондами публичного размещения, показали данные AMAC.