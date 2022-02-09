Пекин, 9 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Активы под управлением фондов публичного размещения акций в Китае выросли до 25,56 трлн юаней ($4 трлн) к концу прошлого года, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, на конец 2021 года в Китае насчитывалось 137 компаний по управлению активами, в том числе 45 компаний с иностранными инвестициями и 92 отечественных компании.

В конце 2021 года 12 фирм по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках фирм по ценным бумагам и двух компаний по управлению страховыми активами имели квалификацию для управления фондами публичного размещения, показали данные AMAC.