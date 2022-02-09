Пекин, 9 февраля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Один из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире COSCO Shipping Holdings Co., Ltd. (COSCO Shipping) оценила рост прибыли за 2021 года из-за нехватки контейнеров в условиях пандемии как очень серьезный, сообщает агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров в течение этого периода, вероятно, вырастет на 799,3% в годовом исчислении примерно до 89,28 млрд юаней (около $14 млрд), согласно отчету, который компания подала на Шанхайскую фондовую биржу.

Глобальные цепочки поставок столкнулись с проблемами и последствиями перегруженности портов, нехватки контейнеров и задержек при внутренних перевозках. Заглядывая в 2022 год, компания заявила, что впереди ждут как проблемы, так и возможности, но радикальных изменений в фундаментальных показателях рынка с учетом спроса и предложения не произойдет.