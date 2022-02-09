Пекин, 9 февраля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что в прошлом году в цветной металлургии Китая наблюдался устойчивый рост производства, поскольку сектор преодолел проблемы, вызванные пандемией, и продвинулся вперед в области экологически чистых и интеллектуальных преобразований, сообщает агентство Синьхуа.

Цветные металлы

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, объем производства десяти видов цветных металлов в прошлом году достиг 64,54 млн тонн, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку ведущих цветных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан.

Цены на рассыпные цветные металлы также выросли в прошлом году. Средняя цена на медь выросла на 40,5% до 68 490 юаней (около $10 744) за тонну в прошлом году, в то время как алюминий вырос в цене на 33,5% до 18 946 юаней за тонну.

Переходя к 2022 году, министерство заявило, что отрасль будет работать над исследованиями и продвижением низкоуглеродных технологий, расширением внутреннего спроса и использованием возможностей для развития новых видов энергии.