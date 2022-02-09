Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи на территории Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Martin Luff Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к северо-востоку от села Красногорск Томаринского района Сахалина. Глубина залегания очага сейсмособытия составила пять километров.

Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до трех баллов ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского районов Сахалинской области. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Румынии произошло землетрясение интенсивностью 2,2 балла по шкале Рихтера. Очаг находился в уезде Васлуй на глубине четыре километра. Пострадавших не было.