Цзинань, Китай, , 03:21 — REGNUM Столица провинции Шаньдун город Цзинань на востоке Китая в 2021 году отправила 764 грузовых поезда Китай-Европа, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Цзинань Song Hongxiao

В 2021 году входящие и исходящие поезда «Цилу» перевезли в общей сложности около 62 000 единиц 20-футового эквивалента грузов (TEU) на общую сумму 7,2 млрд юаней (около $1,1 млрд), что на 40,9% и 22,9% больше в годовом исчислении соответственно.

Для координации профилактики эпидемий и работы поездов таможня Цюаньчэн в Цзинани облегчила таможенное оформление, открыла зеленые коридоры и создала специальные сервисные окна для грузовых поездов, сказал заместитель директора таможни Ван Ин.

Запущенные в 2018 году поезда «Цилу» соединили Цзинань с более чем 40 зарубежными городами Азии и Европы.