Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Представленная президентом США Джо Байденом кандидатура 72-летней Эми Гатмэнн 8 февраля была утверждена Сенатом Конгресса на должности посла в Германии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сенат США Beforeitsnews.com

Отмечается, что за кандидатуру Гатмэнн проголосовали 54 сенатора, против выступили 42.

Гатмэнн, которая не является кадровым дипломатом, с 2004 года являлась президентом Университета штата Пенсильвания. На дипломатический пост Байден выдвинул её летом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский эксперт по международной политике, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт заявил, что встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом прояснила одну вещь — Берлин и Вашингтон всё ещё не на одной волне, когда речь заходит о России.

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