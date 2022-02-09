Богота, , 03:18 — REGNUM Сумму в размере $8 млн получит Колумбия от властей на финансирование мер по улучшению работы колумбийской национальной полиции, заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд 8 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров в Боготе.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, указанные средства должны будут направлены в частности на образовательные программы в сфере прав человека, а также на наказание виновных в подобных нарушениях и на выявление коррупционных схем в полиции. Нуланд добавила, что сотрудничество США и Колумбии позволило добиться некоторых успехов в борьбе с терроризмом, насилием, наркоторговлей и другими видами преступлений, включая экологические.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января власти Эквадора представили новый проект реформы сил безопасности страны, который касается полномочий полиции. Эквадорское правительство решило пойти на такой шаг из-за всплеска преступности в республике.

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