Пекин, , 03:17 — REGNUM Оборот грузов, предназначенных для стран «Пояса и пути» в порту Тяньцзинь на севере Китая составила более 60% от общего объема оборота порта по состоянию на конец января, сообщает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

По данным оператора порта, к концу декабря прошлого года порт обработал более 20 млн двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте, что является знаковым показателем. Порты являются барометром экономического развития. Порт Тяньцзинь на побережье Бохайского моря является ключевым пунктом судоходства в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Порт в городе центрального подчинения Тяньцзинь в настоящее время имеет более 133 грузовых маршрутов, расширяя торговые связи с более чем 800 портами в более чем 200 странах и регионах мира.