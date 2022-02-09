Казань, , 03:17 — REGNUM У компании бывшего депутата Госсовета Татарии, собственника фирмы-подрядчика космодрома в Приамурье Равиля Зиганшина решением суда изымают 322 транспортных средства и 346 единиц движимого имущества. Активы компании «Дорстрой», которой владеет Зиганшин, планируется продать с открытых торгов. Решение арбитража Татарии ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Равиль Зиганшин и глава Татарии Рустам Минниханов President.tatarstan.ru

Иск компании «Альгор-Строй» об обращении взыскания на заложенное имущество слушался с ноября 2021 года. Третьими лицами в споре участвовали сам бизнесмен, ООО «ПСО «Казань», ПАО АКБ «Ак Барс Банк», ООО «Строительная компания «Татдорстрой» и ООО «Альгор-недвижимость».

Судом было принято решение изъять башенные краны, дизельные электростанции, станки, спецоборудование, экскаваторы, погрузчики, дорожные катки, а также автомобили специального назначения — автокраны, автогидроподъемники, грузовые автомобили, в том числе несколько Mercedes-Benz Actros.

Напомним, ранее в отношении главы ПСО было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 4 млрд рублей. Расследование продолжается. Сам Зиганшин является одним из крупнейших бизнесменов Татарии, имеет доли в десятке компаний как напрямую, так и через юрлица. Один из его основных активов — ПСО «Казань».

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