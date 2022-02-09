Пекин, 9 февраля, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Совет по электроэнергетике Китая спрогнозировал стабильный рост потребления электроэнергии в стране в 2022 году благодаря государственной политике по стабилизации экономики в целом, сообщает агентство Синьхуа.

Администрация Липецкой области Энергетика

Потребление электроэнергии увеличится на 5−6% в годовом исчислении и достигнет диапазона от 8,7 до 8,8 трлн кВт/ч, говорится в отчете совета, причем темпы роста будут ускоряться от квартала к кварталу. Согласно отчету, прогноз будет ниже, чем рост на уровне 10,3% в прошлом году, но все равно останется стабильным.

Поскольку китайские политики подчеркнули, что экономическая работа в 2022 году должна уделять приоритетное внимание стабильности при одновременном достижении прогресса на Центральной конференции по экономической работе в декабре, совет считает, что меры, принимаемые для стимулирования роста, окажут основную поддержку потреблению электроэнергии в стране.

Кроме того, благодаря быстрорастущему новому энергетическому сектору, «зеленые» мощности по производству электроэнергии по всей стране достигнут рекордного уровня в 230 млн кВт, говорится в сообщении совета.

Неископаемые энергетические мощности Китая составят 1,3 млрд кВт в конце этого года, что составляет половину от общей мощности по производству электроэнергии, сообщил совет, ссылаясь на 410 млн кВт гидроэнергетики, 380 млн кВт энергии ветра и 400 млн кВт солнечной энергии.