Гавана, , 03:23 — REGNUM Вице-президент Национального союза юристов Кубы Ямила Феррер 8 февраля прокомментировала спорные положения нового Семейного кодекса полуострова относительно замены действующих положений о родительской власти на положения о родительской ответственности.

Иерархи Константинопольского патриархата Patriarchia.ru

Феррер подчеркнула, что смена положений кодекса отражает изменение структуры семьи. «Уникальная и неоспоримая власть всемогущего мужчины, отца, давно не существует в подавляющем большинстве кубинских семей, поэтому нет смысла сохранять вышедший из употребления термин на практике», — прокомментировала она.

С другой стороны, эксперт напомнила, что дети и подростки являются субъектами права, а значит, не являются объектами или собственностью своих матерей и отцов.

«Необходимо учитывать их постепенную сепарацию, это означает, что по мере того, как они растут, взрослеют и приобретают свой собственный взгляд на вещи, они могут принимать решения, брать на себя ответственность и осуществлять свои права», — сказал он.

«Авторитарная власть, основанная на страхе, должна быть заменена моральной властью, основанной на любви», — пояснила Феррер.

Читайте также: На Кубе могут поменять семейный кодекс ради ЛГБТ

Проект Семейного кодекса находится на всенародном обсуждении до 30 апреля, в течение этого периода кубинские избиратели смогут предлагать изменения, исключения или дополнения к документу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубе могут поменять семейный кодекс ради ЛГБТ