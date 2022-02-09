Пекин, 9 февраля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Китайская таможня опробует часть правил Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в некоторых пилотных зонах свободной торговли Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Наряду с внедрением правил CPTPP Китай будет активно содействовать созданию платформ для открытия и продвигать инновации в механизмах таможенного надзора, которые будут внедрены в пилотных зонах свободной торговли, а затем воспроизведены в других местах, заявил глава Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэн на рабочей конференции.

В 2022 году будут предприняты усилия по внедрению системы таможенного надзора для Порта свободной торговли Хайнань и поддержке строительства Зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в Хэнцине, провинция Гуандун на юге Китая, среди прочего, сказал Ни.

На протяжении многих лет Китай создал несколько пилотных зон свободной торговли по всей стране в качестве испытательного полигона для новой торговой политики и платформы для ввоза в страну зарубежных товаров и услуг.

Несмотря на растущую неопределенность и протекционизм во всем мире, Китай остается твердым в открытии своего огромного внутреннего рынка и обеспечении подлинной многосторонности конкретными усилиями, добавил он.

В 2021 году Китай подал заявки на присоединение к CPTPP и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Пакт о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, крупнейшая в мире торговая сделка, подписанная 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, вступил в силу в январе 2022 года.