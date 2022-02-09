Богота, 9 февраля 2022, 03:39 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 8 февраля объявила о передаче гранта в размере 8 миллионов долларов Национальной полиции Колумбии.
Как сообщает колумбийское СМИ El Colombiano, средства будут направлены «на поддержку прав человека, а также воспитание уважения к правам человека в полиции и повышение ответственности для тех, кто нарушает права человека, а также на борьбу с коррупцией в полиции».
Грант будет предоставлен через Департамент по наркотикам и охране правопорядка, подотчетный Государственному департаменту США.
США будет работать над запуском в Колумбии первого в Латинской Америке Центра полицейских стандартов.
Глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас поблагодарил США за поддержку и пообещал, что грант будет использован во имя того, чтобы «все полицейские в Колумбии соблюдали права человека и делали их основой для своих действий».
Нуланд во главе дипломатической делегации прибыла в Боготу 7 февраля и покинет Колумбию утром 9 февраля (по московскому времени).
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