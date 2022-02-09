Южно-Сахалинск, , 02:54 — REGNUM На Сахалине утром 9 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского и Томаринского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Эпицентр сейсмособытия находился в 24 км северо-восточнее села Красногорск на глубине 5 км.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как уточнили в правительстве островного региона, на обследование состояния объектов жизнеобеспечения и жилых зданий после землетрясения отправились восемь оперативных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после землетрясения, которое произошло 8 февраля в Соболевском районе, спасатели провели обследование зданий и сооружений.