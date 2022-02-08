Иерусалим, 9 февраля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Сирены тревоги, которые предупреждают об угрозе ракетного нападения, сработали в городе Умм-эль-Фахм и его окрестностях на севере Израиля. Об этом 9 февраля сообщает издание Jerusalem Post.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога. 1919

Ранее агентство SANA передало о том, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в небе над сирийской столицей Дамаском.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.