Асунсьон, , 02:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Парагвая 8 февраля сообщили о выявлении 2686 новых носителей коронавируса в результате обследования 9108 образцов. За сутки скончался 51 пациент с COVID-19.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

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Как сообщает парагвайское СМИ Ultima Hora, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 612 893 человек. Общее число граждан, преодолевших коронавирус, достигло 543 945 человек.

Из умерших 22 человека не были привиты, 21 получили две дозы вакцины от коронавируса и 8 получили лишь первую дозу. Всего скончались 17 704 парагвайцев с диагностированным COVID-19.

В министерстве здравоохранения указали, что 1071 человек госпитализирован с COVID-19, при этом 185 человек находятся в отделении интенсивной терапии. Согласно официальному отчету, из тяжелобольных 75 не привиты, 74 получили две дозы и 36 — только одну.

В стране наблюдается снижение числа заражений коронавирусом.

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