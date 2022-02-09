Дамаск, , 02:36 — REGNUM Ракетную атаку в небе над сирийской столицей Дамаском отражают системы противовоздушной обороны Сирии, 9 февраля сообщает агентство SANA.

ПВО Mil.ru

31 января силы ПВО Сирии уничтожили над Дамаском часть ракет, предположительно, выпущенных Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике Олег Журавлёв заявил, что за трое суток в стране было совершено 10 терактов и диверсий.

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