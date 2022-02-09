Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Американская группировка из 50 военнослужащих с четырьмя самолетами F/A-18 Super Hornet ВМС США проведут совместные в ВВС Румынии учения в период с 8 по 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

«Главной целью совместных учебных полетов является повышение уровня взаимодействия между союзниками НАТО», — заявили в ведомстве.

Других подробностей о предстоящих учениях не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерениях направить истребители и корабли на юго-восток Европы. Также Лондон намерен усилить батальон НАТО, дислоцированный в Эстонии.