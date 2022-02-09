Москва, , 02:26 — REGNUM Как минимум один человек пострадал в результате ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП

Авария произошла в районе дома 28, поздно ночью. В результате ДТП пострадал как минимум один человек, спасателям пришлось ддеблокировать его из салона автомобиля с помощью специнструментов.

Очевидцы сообщают, что легковые автомобили были сильно повреждены при столкновении. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, перекрыты три полосы движения из пяти. В Дептрансе города Москвы водителей просят по возможности объезжать данный участок.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДТП на Рублёвском шоссе в Москве пострадали три человека.

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