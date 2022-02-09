Подгорица, , 02:22 — REGNUM Свою деятельность полностью восстановил аэропорт столицы Черногории Подгорицы, 9 февраля передает телеканал RTCG.

Аэропорт Подгорицы VillaK

Работу воздушной гавани пришлось временно прервать после того, как одному из пассажиров перед взлетом стало плохо и понадобилась медицинская помощь. Его госпитализировали в Клинический центр республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в аэропорту Оренбурга экстренно приземлился самолет, на борту которого умер мужчина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи из-за смерти пассажира вынужденно приземлился самолёт