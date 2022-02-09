Минск, , 02:56 — REGNUM Посол Кубы в Минске Хуан Вальдес 8 февраля провел встречу с главой Совета Республики (Верхней палаты парламента) Беларуси Натальей Кочановой.

Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом President.gov.by

Как сообщает кубинское новостное агентство La Prensa, Кочанова подчеркнула важность двусторонних отношений и сотрудничества с Кубой для Беларуси, а также отметила, что дружба между двумя народами имеет многолетние корни.

Также Кочанова отметила важность дружбы между президентами двух стран и подчеркнула, что визит кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в Беларусь в октябре 2019 года придал дополнительный импульс сотрудничеству между Минском и Гаваной. Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества, «особенно в сфере экономики, культуры, науки, образования и здравоохранения».

Куба экспортирует в Беларусь биотехнологическую продукцию и импортирует тракторы, сельскохозяйственную технику, продукты питания, удобрения и др. В Минске неоднократно выступали против длительной экономической блокады Кубы со стороны США.

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