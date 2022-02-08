Минск, 9 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Посол Кубы в Минске Хуан Вальдес 8 февраля провел встречу с главой Совета Республики (верхней палаты парламента) Беларусь Натальей Кочановой.

President.gov.by Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом

Как сообщает кубинское новостное агентство La Prensa, Кочанова подчеркнула важность двусторонних отношений и сотрудничества с Кубой для Белоруссии, а также отметила, что дружба между двумя народами имеет многолетние корни.

Также Кочанова отметила важность дружбы между президентами двух стран и подчеркнула, что визит кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в Белоруссию в октябре 2019 года придал дополнительный импульс сотрудничеству между Минском и Гаваной. Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества, «особенно в сфере экономики, культуры, науки, образования и здравоохранения».

Куба экспортирует в Белоруссию биотехнологическую продукцию и импортирует тракторы, сельскохозяйственную технику, продукты питания, удобрения и др. В Минске неоднократно выступали против длительной экономической блокады Кубы со стороны США.