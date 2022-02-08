Гавана, 9 февраля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 8 февраля призвал проанализировать причины снижения урожая сахара и устранить их. Об этом сообщает кубинское СМИ La Prensa.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Президент провел совещание, посвященное ситуации на сахарных плантациях, которая в этом сезоне развивается в неблагоприятном направлении. Политик подчеркнул, что к негативному сценарию отрасль привели во многом субъективные факторы, поскольку погодные условия были благоприятными. Участники совещания обговорили стратегии каждой из кубинских провинций по повышению урожая сахара.

Недавняя ревизия сахарных плантаций показала, что проблемы дисциплинарного характера привели к снижению производства сахара на 8−9%.

Встреча прошла в формате видеоконференции с высшим руководством провинций, где ведется сбор урожая. В ней также принял участие вице-президент Сальвадор Вальдес Меса, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро и секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы партии Роберто Моралес Охеда.