Батуми, Грузия, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Грузинские СМИ выразили своё возмущение тем, что в одном из ресторанов города Батуми был выдан чек только на русском языке, сообщает 8 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Местная газета «Батумелеби» сообщила, что несколько дней назад в «Фейсбуке» была опубликована фотография чека, выданного 30 января батумским рестораном «Шефпойнт» только на русском языке.

Согласно закону, любой текст, предназначенный для публичной информации, а также любой текст, содержащий визуальную информацию, вывеска, плакат, заявление или сообщение, должен быть на грузинском языке. По словам юриста Департамента государственного языка Кети Мчедлишвили, печать чеков только на иностранном языке является нарушением закона об официальном языке. По его словам, закон гласит, что на территории Грузии потребители имеют право запрашивать любой текст, предназначенный для публичной информации, на грузинском языке.

Инга Лочошвили, одна из менеджеров ресторана «Шефпойнт», объяснила, что в настоящее время они работают в тестовом режиме и поэтому не обратили внимания на язык чека.