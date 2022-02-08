Вашингтон, 9 февраля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Законопроект о продлении финансирования федерального правительства США до 11 марта включительно поддержала палата представителей Конгресса страны, 8 февраля передал телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Действие предыдущей подобной резолюции заканчивается 18 февраля. Новый законопроект также должен быть согласован Сенатом Конгресса, а после его необходимо подписать президенту США Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля американское министерство финансов объявило о том, что государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил уровень в $30 трлн.