Оттава, , 01:55 — REGNUM Однозначного ответа на вопрос представителей оппозиционной Консервативной партии об отмене ограничений, связанных с коронавирусом, в стране, не дал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время заседания национального парламента. Трансляция заседания велась 8 февраля на сайте канадского законодательного органа.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

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Трюдо пояснил, что решения об ограничениях были приняты для поддержки вакцинации и для спасения человеческих жизней. Он проигнорировал примеры европейских стран, которые приводила оппозиция, где уже отказались от введённых ограничений.

Трюдо заявил, что правительство «продолжит прислушиваться к мнению учёных», но не ответил на вопрос, как соотносится его нежелание отменить ограничения с заявлением главного санитарного врача Канады Терезы Тэм о необходимости пересмотреть все рекомендации, связанные с пандемией COVID-19, в том числе и обязательное введение паспортов вакцинации.

Представители оппозиции обвинили Трюдо в расколе общества из-за его политики принудительной вакцинации. Оппозиция указывает на лишение элементарных прав части граждан страны, в том числе права на труд и на свободную жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти канадской провинции Саскачеван решили отменить с 14 февраля ограничительные меры, касающиеся предъявления паспортов о прививках от коронавирусной инфекции.

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