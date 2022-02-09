Гавана, , 02:10 — REGNUM Постоянный представитель Кубы при Организации Объединенных Наций Педро Луис Педросо 8 февраля призвал страны мира поддержать Альянс цивилизаций — группу стран, выступающую за мир, многосторонность, диалог и взаимное уважение.

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Как сообщает кубинское онлайн-СМИ La Prensa, в ходе встречи Группы друзей Альянса цивилизаций в штаб-квартире ООН Педросо упомянул о важной роли этого движения на фоне возросшего уровня нетерпимости и ксенофобии. Дипломат отметил, что решение текущих международных проблем требует от стран приверженности международному плюрализму.

По словам Педросо, противниками многостороннего подхода являются США, которые применяют против Кубы и других стран, выступающих против их гегемонии, односторонние насильственные меры в обход ООН. Посол подчеркнул невозможность достижения мира и создания культуры, способствующей ему, путем применения силы и вмешательства во внутренние дела.

Педросо также заявил, что израильско-палестинский конфликт не будет разрешен до тех пор, пока «сионистский режим не проявит уважение к праву соседнего народа на самоопределение».

По мнению кубинского дипломата, Палестина должна стать независимым и суверенным государством в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

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