Париж, 9 февраля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Французский лидер Эммануэль Макрон решил наладить диалог с Россией на фоне ситуации с Украиной и совершил визит в Москву, пойдя на риск перед президентскими выборами. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр города Гавр Эдуар Филипп 8 февраля в эфире телеканала France 5.

Jacques Paquier Эдуар Филипп

По словам экс-главы правительства, Макрона критикуют за использование международной напряженности для своей перевыборной кампании. Филип считает, что это обвинение необоснованно, поскольку для переговоров с Россией президенту Франции «лучше быть сильным». Однако, как отметил бывший премьер-министр, любому кандидату на президентский пост в республике нужно «не быть сильным».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Эммануэль Макрон заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве помогла добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным