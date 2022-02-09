Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний. Об этом 9 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, своё дело жителям города помогают открывать специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Причем при помощи этого проекта открывают в основном бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты.

«Всего в 2021 году в столице появилось свыше 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 10 тысяч из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ. Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития», — сказала Сергунина.

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