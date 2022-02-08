Москва, 9 февраля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. В то время как мировые СМИ нагнетают истерию о неподтвержденном и необоснованном «российском вторжении» на Украину, США и Североатлантический альянс готовы сесть за стол переговоров, что следует из их письменных ответов на российские предложения по обеспечению равноправной и единой безопасности. Как и ожидалось, письмо от НАТО состоит из штампов и клише и обладает низкой ценностью в плане дальнейшего диалога, пишут в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Mil.ru Россия и США

В послании вновь говорится о политике «открытых дверей», а от Москвы требуется вывод войск с Украины, из Грузии и Молдавии. В Брюсселе забыли, что все мониторинговые миссии ОБСЕ не смогли обнаружить в Донбассе российскую армию, а постоянное присутствие российских миротворцев в Молдавии объясняется документально подтвержденным согласием принимающей стороны.

Что касается ответа Белого дома, то эксперты института называют его более качественным, ёмким и содержательным. Уже первая часть документа подтверждает, что натовская «политика открытых дверей» — важный постулат устава альянса, но вопрос вступления новых членов следует обсуждать на форуме Совета Россия — НАТО. Предложенная Россией концепция безопасности названа «одной из, в богатом контексте многих обязательств государств — участников ОБСЕ», то есть США готовы садиться за стол переговоров для обсуждения комплексной безопасности.

Содержит документ и ещё одну примечательную фразу: «Соединенные Штаты обеспокоены российскими подразделениями и техникой на Украине, в том числе дальнейшим наращиванием вооруженных сил в Крыму и на границах Украины». С помощью такой формулировки Крым отводится к некой любопытной категории — он вроде бы и не регион «на границах Украины», но и «не вполне Украина», так как выделен отдельно.

И Вашингтон, и Брюссель очень беспокоят ядерный потенциал России и «разрабатываемые новые системы доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности», то есть ракета неограниченной дальности «Буревестник», гиперзвуковые блоки «Авангард» и ядерная сверхторпеда «Посейдон». Поэтому США предлагают провести дальнейшие переговоры, где будут обсуждаться их собственные предложения и первичные российские требования.