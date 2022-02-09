Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Обеспокоенность по поводу присутствия российских войск на территории России рядом с границей Украины выразили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Стороны подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Вместе с тем Салливан и Столтенберг также выразили готовность к продолжению диалога США и НАТО с РФ для поисков дипломатического пути к деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо использовать любую возможность для контактов с Россией.

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