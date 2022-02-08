Вашингтон, 9 февраля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Обеспокоенность по поводу присутствия российских войск на территории России рядом с границей Украины выразили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Стороны подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Вместе с тем Салливан и Столтенберг также выразили готовность к продолжению диалога США и НАТО с РФ для поисков дипломатического пути к деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо использовать любую возможность для контактов с Россией.