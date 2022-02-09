Стокгольм, , 01:13 — REGNUM В Швеции с 9 февраля вступило в силу решение правительства об отмене практически всех ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19. О переходе к «новой фазе» в жизни страны 3 февраля объявила премьер-министра Магдалена Андерссон.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

Магдалена Андерссон «Настало время снова открыть Швецию. Пандемия не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу».

Теперь гражданам с симптомами простуды рекомендуется не проходить тестирование на коронавирус, а просто оставаться дома. Снимаются ограничения на численность массовых и публичных мероприятий. Отменяется запрет на въезд в страну без ковид-паспортов для всех граждан европейских стран. Для остальных стран «в соответствии с рекомендациями ЕС в отношении въезда из третьих стран» запрет продлевается до 31 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Принятое решение связано с достигнутым в Швеции высоким уровнем вакцинации от COVID-19 — доля жителей, у которых есть антитела к коронавирусу (в результате прививки или болезни), в настоящее время составляет около 85%. Бустерная доза вакцины имеется у 53,1% жителей старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии правительство Швеции приняло антикризисные меры на сумму 40 миллиардов евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Швеция справилась с пандемией лучше других стран — минфин