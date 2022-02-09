Манчестер, Великобритания, , 01:11 — REGNUM 8 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 не смог одержать победу над «Бернли», идущим на последней позиции в турнирной таблице чемпионата. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Поль Погба Manutd.com

Единственный мяч «красных дьяволов» на восемнадцатой минуте встречи забил 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба после передачи Люка Шоу. Через 29 минут Джей Родригес восстановил равновесие в счете после передачи Ваута Вегорста.

Статистика матча («Бернли"/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 9/22

Удары в створ 3/5

Владение 36%/64%

Угловые 2/10

Нарушения 11/10

«Бернли» набрал четырнадцать очков, но остался на последней двадцатой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Манчестер Юнайтед», набрав 39 очков, опустился на пятое место.