«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Бернли» в матче АПЛ
Манчестер, Великобритания, 9 февраля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. 8 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 не смог одержать победу над «Бернли», идущим на последней позиции в турнирной таблице чемпионата. Основное время завершилось со счетом 1:1.
Единственный мяч «красных дьяволов» на восемнадцатой минуте встречи забил 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба после передачи Люка Шоу. Через 29 минут Джей Родригес восстановил равновесие в счете после передачи Ваута Вегорста.
Статистика матча («Бернли» / «Манчестер Юнайтед»)
Удары 9/22
Удары в створ 3/5
Владение 36%/64%
Угловые 2/10
Нарушения 11/10
«Бернли» набрал четырнадцать очков, но остался на последней двадцатой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Манчестер Юнайтед», набрав 39 очков, опустился на пятое место.