Белград, , 01:10 — REGNUM Переговоры с 92 инвесторами ведут сербские власти, планируя привлечь в качестве вложений в экономику республики до €7,3 млрд. Об этом 8 февраля написал на своей странице в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

По его словам, указанные вложения позволят создать в стране более 35 тысяч новых рабочих мест. Вместе с тем президент отметил, что Сербия должна развивать систему внутренних инвестиций, которая дает республике «огромное преимущество перед всеми остальными государствами региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля премьер-министры Сербии и Болгарии Анна Брнабич и Кирилл Петков подтвердили готовность обеих стран создать общий газовый, а также энергетический рынок.

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