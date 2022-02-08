Сана, 9 февраля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Не менее десяти человек проправительственный войск Йемена погибли при взрыве противопехотной мины, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в йеменских кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

«Взрыв противопехотной мины, заложенной хуситами, убил не менее десяти солдат проправительственных войск в провинции Хаджжа у границы с Саудовской Аравией», — отметил источник.

По его данным, от взрыва пострадал автомобиль с военнослужащими. При этом, указывает источник, хуситы закладывают сотни противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля правительственная армия Йемена и отряды хуситов начали бой за овладение городом Харад в провинции Хаджжа. Проправительственным войскам удалось сбить восемь беспилотников повстанцев. Военные Йемена пытаются взять город штурмом в ближайшие дни.