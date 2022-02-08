Джуба, 9 февраля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Не менее пяти человек получили травмы при крушении грузового самолета при посадке в Южном Судане, сообщает агентство Синьхуа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По его данным, самолет Ан-26, принадлежащий министерству обороны страны, разбился после посадки, когда ехал по взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что на борту воздушного судна находились экзаменационные листы для школьников, которые будут сдавать экзамены 14 февраля. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля легкомоторный самолет разбился в долине Наска в Перу. В результате авиапроисшествия погибли семь человек. Отмечалось, что среди погибших были граждане Чили и Нидерландов.