Оттава, 9 февраля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Власти канадской провинции Саскачеван решили отменить с 14 февраля ограничительные меры, касающиеся предъявления паспортов о прививках от коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля передал телеканал CTV со ссылкой на главу региона Скотта Мо.

Флаг Канады

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Саскачеван стал первой провинцией Канады, объявившей об ослаблении ограничений. Мо отметил, что сертификаты о вакцинации были эффективной мерой, но изжили себя. До конца февраля в регионе будет действовать требование о ношении защитных масок внутри помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля корпорация (CBC) передала о том, что акция протеста против коронавирусных ограничений, которая уже несколько дней проходит в столице Канады Оттаве, начала напоминать народные гулянья.

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