Ньюкасл, Великобритания, , 00:39 — REGNUM 8 февраля «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над «Эвертоном» со счетом 3:1. Эта победа стала для «сорок» второй подряд.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

Первый мяч на 36-й минуте встречи в свои ворота забил Джамаал Ласселс — 0:1. Через одну минуту Мэйсон Холгейт также отметился автоголом — 1:1. В дебюте второй половины Райан Фрэйзер впервые вывел «сорок» вперед — 2:1. В конце матча Киран Триппьер установил окончательный счет — 3:1.

Желтые карточки получили Мэйсон Холгейт (14'), Джонджо Шелви (33'), Андре Гомеш (47'), Фабиан Шер (50') и Аллан (79'). На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гави Бесвик и Адам Нунн.

Статистика матча («Ньюкасл"/ «Эвертон»)

Удары 19/11

Удары в створ 8/3

Владение 39%/61%

Угловые 5/2

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дубравка, Таргетт, Ласселс, Триппьер (Манкильо, 90'), Шер, Шелви, Уиллок (Гимарайнс, 90'), Сен-Максимен, Жоэлинтон, Фрэйзер (Мерфи, 83'), Вуд.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Мина (Брантуэйт, 35'), Аллан, Гомеш (ван де Бек, 60'), Коулман, Таунсенд, Грэй (Алли, 25'), Гордон.