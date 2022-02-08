Лондон, 9 февраля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. 8 февраля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Уотфордом». Единственный мяч на 68-й минуте забил английский нападающий Джаррод Боуэн после передачи Мануэля Лансини.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Желтую карточку на 83-й минуте получил Владимир Цоуфал. На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Ричард Уэст.

Статистика матча («Вест Хэм» / «Уотфорд»)

Удары 8/5

Удары в створ 2/1

Владение 65%/35%

Угловые 5/6

Нарушения 0/5

Составы команд:

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянски, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Поусон, Пабло Форналс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 60'), Майкл Антонио, Джаррод Боуэн.

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Крэйг Кэткарт, Кико Фемения (Джереми Нгакия, 78'), Самир, Том Клеверли (Жуан Педро, 77'), Мусса Сиссоко, Юрай Куца, Эдо Кайембе (Имран Луза, 77'), Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис.

«Вест Хэм», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав сорок очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Уотфорд» с пятнадцатью очками занимает предпоследнее девятнадцатое место.