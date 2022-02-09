Луганск, , 00:26 — REGNUM Мощной кибератаке подвергся сайт официального информационного агентства Луганской Народной Республики (ЛНР) «Луганский информационный центр» (ЛИЦ). Об этом 8 февраля сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Мешковой, система безопасности сайта не сработала из-за мощности DDoS-атаки. По этой причине вечером 8 февраля наблюдались сбои в работе информационного ресурса. В настоящее время работа сайта нормализована.

Мешковой напомнил, что недавно видеохостинг YouTube удалил канал Луганскинформцентра без объяснения причин. По мнению главного редактора ЛИЦ, это кибератака и удаление канала могут быть связаны.

«Недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDos атака — это звенья одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе», — заявил Мешковой.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник, в своём телеграм-канале, в свою очередь, назвал DDoS-атаку попыткой лишить мир информации о том, что реально происходит в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в КНДР опровергли свою причастность к кибератакам на другие страны.

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