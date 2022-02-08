Богота, 9 февраля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии, сообщило издание El Tiempo со ссылкой на главу соседнего города Перейра Карлоса Майю.

(сс) Catherine Оползень

Кроме того, при ЧП пострадали 29 человек, и один числится пропавшим без вести. Из-за оползня оказались завалены несколько домов. На месте происшествия работают спасатели из Доскебрадаса и Перейры. Жители еще 15 домов, расположенных рядом с зоной оползня, эвакуированы по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Селангор в Малайзии сошел оползень, из-за которого получили повреждения пять автомобилей.