Белград, 9 февраля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Вице-премьер Черногории в правительстве Здравко Кривокапича, лидер парти УРА Дритан Абазович предал на днях собственных избирателей и дал возможность Демократической партии социалистов Мило Джукановича подняться «по черной лестнице» обратно к власти. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Так эксперт прокомментировал решение парламента Черногории отправить в отставку правительство Здравко Кривокапича, сформированное по итогам парламентских выборов 30 августа 2020 года и вслед за ним спикера парламента Алексу Бечича.

«Демократическая партия социалистов поддержит правительство меньшинства, которое предлагает Абазович, имея лишь несколько депутатов в парламенте. Очень небольшой процент граждан Черногории на выборах проголосовал за него. Поэтому его предложение составить правительство вместе с партиями меньшинств, которые набрали меньше пяти процентов голосов, является просто скандальным», — считает Гайич.

Эксперт отметил, что за все время существования правительства Кривокапича также неясно было поведение самой сильной партии в рамках правящей коалиции — «Демократического фронта», так как ее представители все время критиковали собственного премьер-министра Здравко Кривокапича.

Лепосавича из-за его позиции по поводу событий в Сребренице. Потом он допустил, чтобы в парламенте состоялось голосование о резолюции, осуждающей «геноцид в Сребренице». Также Кривокапич так и не подписал базовое соглашение с Сербской православной церковью. В итоге он остался полностью «голым». С одной стороны, на него нападали сербские СМИ, подконтрольные Вучичу, с другой — тот же Абазович не оказал ему никакой поддержки. Стеван Гайич Политическая судьба теперь уже бывшего премьер-министра Черногории наглядно свидетельствует о том, что попустительство Западу абсолютно невыгодно. В надежде одновременно удовлетворить требования Запада и Дритана Абазовича, Кривокапич сделал несколько ошибок. Он сменил министра правосудияиз-за его позиции по поводу событий в Сребренице. Потом он допустил, чтобы в парламенте состоялось голосование о резолюции, осуждающей «геноцид в Сребренице». Также Кривокапич так и не подписал базовое соглашение с Сербской православной церковью. В итоге он остался полностью «голым». С одной стороны, на него нападали сербские СМИ, подконтрольные Вучичу, с другой — тот же Абазович не оказал ему никакой поддержки.

По мнению Гайича, единственным важным шагом, на который решился Кривокапич, была интронизация митрополита Черногорско-приморского Иоанникия в Цетинье, а не в Подгорице, как того хотели Запад, Дритан Абазович и Демократическая партия социалистов.

«После ухода Кривокапича в отставку стало понятно, что за операциями с изъятием больших партий наркотиков, которые за последний год проводились в Черногории, стоит на самом деле не Абазович, который координировал сектор безопасности, а Кривокапич и таможенная служба. Мне кажется, что в этом ключ для понимания всего этого политического кризиса. Кому больше всего мешал Кривокапич? Мафии. Кто вернулся к власти? Демократическая партия социалистов. Произошло невиданное предательство и полное игнорирование воли черногорских избирателей. Теперь мафия снова взяла контроль над государством», — подытожил Стеван Гайич.