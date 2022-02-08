Лос-Анджелес, США, 8 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Кортни Кокс заявила, что она готова вернуться к роли Гейл Уэзерс в новом фильме хоррор-франшизы «Крик», если ей поступит соответствующее предложение. Интервью с актрисой было опубликовано 8 февраля на портале Comicbook.

Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США «Крик»

Кокс назвала опыт съёмок в новом «Крике» «забавным». Она пояснила, что несмотря на то, что франшиза имеет давнюю историю, новая картина выглядит совершенно по-новому. «И это перезапуск, а не пятый эпизод, как бы вы это ни называли… Это перезапуск, и режиссеры невероятные», — сказала Кокс, добавив, что покойный Уэс Крэйвен был бы «счастлив» от того, что картину снимали именно Мэттью-Бетиннели Олпин и Тайлер Джиллет.

Напомним, премьера фильма «Крик» состоялась 13 января 2022 года. На производство картины было затрачено $24 млн, по состоянию на сегодня она собрала в прокате США $62 млн, а в мире — $120,3 млн.