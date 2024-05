Вашингтон, 8 февраля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Ринго Старр, бывший барабанщик The Beatles, собирается вернуться к концертной деятельности со своей группой All-Starr Band в середине 2022 года и впервые за почти три года отправится в турне по Северной Америке.

NME Ринго Старр

Вместе со Старром в турне отправятся гитарист Стив Лукатер из группы Toto, саксофонист Уоррен Хэм, басист Хэмиш Стюарт и барабанщик Грегг Биссонетт. Колин Хэй из Men At Work также примет участие в туре в качестве гитариста и бэк-вокалиста, как и вернувшийся Эдгар Уинтер — онне выступал с All-Starr Band с 2011 года.

Старр, который в прошлом году отметил свой 81-й день рождения, выпустил свой последний альбом What’s My Name в 2019 году. После его выхода Старр также представил два мини-альбома в 2021 году: Zoom In и Change the World. В рецензии на первый из них журнал NME назвал его «зажигательным, неослабевающим весельем, которого мы ожидаем от Ринго».