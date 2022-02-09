Сантьяго, , 00:07 — REGNUM В Чили за последние сутки выявлено 24 970 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 27 пациентов с COVID-19. Из проведенных тестов на коронавирус 23,1% дали положительный результат, сообщило 8 февраля министерство здравоохранения страны.

Чили

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Число активных случаев заболевания в Чили за последнюю неделю увеличилось почти на 20 тысяч и достигло 133 080 случаев.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 652 пациента, тогда как неделю назад в таком состоянии были 474 человека.

За весь период с начала пандемии в стране выявлено 2 431 845 случая заражения, умерли 40 087 пациентов с COVID-19.

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